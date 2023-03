Retegui, parla il papà-agente: "Inter? Ora la sua testa è al Tigre e all'azzurro"

LE PAROLE

Il neo attaccante azzurro nel mirino di grandi club in Italia e all'estero

© Getty Images "L'interesse dell'Inter? Oggi la sua testa è totalmente rivolta al Tigre e agli Azzurri". Il papà-agente di Mateo Retegui, Carlos, allontana le voci di mercato intorno al neo attaccante di Mancini, autore di due gol nelle prime due uscite con la Nazionale, nel mirino di grandi club in Italia e all'estero. "Deve restare tranquillo e mantenere i piedi per terra - ha detto in esclusiva ai microfoni di Sportitalia - Non deve pensare ad altro che a imparare e migliorare".

Oltre all'Inter, in Italia anche il Milan e la Lazio avrebbero messo gli occhi sull'attaccante classe 1999. "Sono molto felice e orgoglioso che Mateo faccia parte della Nazionale italiana - ha detto ancora il papà - E sono molto grato a Roberto Mancini, al suo staff e a tutti i suoi compagni di squadra che lo hanno accolto in modo eccellente".