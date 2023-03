L'Inter va di corsa per Retegui: contatti già avviati e Baccin a Malta

© Getty Images

Tempo da perdere non ce n'è: la fila di club che lo cercano, in Italia e all'estero, è già lunga. E il suo prezzo, dopo la chiamata nella Nazionale azzurra e il gol all'esordio contro l'Inghilterra, è destinato inevitabilmente ad aumentare. Ecco perché l'Inter sta accelerando le operazioni per assicurarsi Mateo Retegui. L'attaccante classe 1999 è ben conosciuto nell'ambiente nerazzurro, dal momento che al Tigre è compagno di reparto di Colidio, in prestito proprio dall'Inter. E nei mesi scorsi ci sarebbero anche già stati contatti a Buenos Aires con il padre-agente, una vera istituzione nell'hockey su prato, sport praticato da Mateo da piccolo.