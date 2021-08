Tuchel: "Lukaku? Tanti giocatori vogliono venire al Chelsea"

Chelsea questa sera impegnato nell'amichevole contro il Tottenham (finita 2-2) ma a fine partita tante domande fatte a Tuchel in conferenza stampa giocoforza vertono sull'affare Lukaku. Il tecnico dei Blues non si tira indietro e, pur non lasciandosi andare, non si trincera dietro al più classico dei no comment: "Romelu è un giocatore fantastico ma non fa parte della mia squadra".

Getty Images