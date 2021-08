Mercato Inter, Lukaku-Chelsea più vicini: si attende l'offerta da 130 milioni

INTER

Il club inglese pronto a offrire fino a 12 milioni netti più bonus a stagione al giocatore più 130 al club nerazzurro

L'affare di mercato tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku si avvicina al suo epilogo: l'attaccante belga è sempre più convinto ad accettare l'offerta dei Blues, l'affare non sembra in discussione anche se da fonti vicine al club nerazzurro viene smentito l'addio comunicato dal giocatore a Simone Inzaghi. Il club inglese pronto ad offrire i 130 milioni di euro chiesti dall'Inter mentre Lukaku ne guadagnerà 12 a stagione più bonus.

La trattativa c'è ed è molto avanzata, non è ovviamente semplice perché si parla di oltre 100 milioni di euro (l'offerta da 130 comunque al momento non è ancora arrivata, si attende entro fine settimana) ma la mediazione di Pastorello, che è anche agente di Lukaku, mette tutto in discesa. In questo momento la tempistica è tutto, anche perché poi servirà trovare un sostituto del belga, con Zapata favorito e Abraham che passerebbe dal Chelsea all'Atalanta.

Lukaku vedrebbe decisamente lievitare il proprio stipendio, dagli 8,5 milioni di euro previsti dall'attuale contratto ai 12-13 sventolati da Roman Abramovich. L'Inter, che spera anche in una sorta di dichiarazione pubblica dell'attaccante che motivi la decisione di andarsene, avrebbe fatto intendere innanzitutto di non volere contropartite tecniche - nonostante gli apprezzamenti per Marcos Alonso - e di puntare a una tripla cifra abbondante: non meno di 130 milioni di euro, in sostanza. Troppo in questo momento storico per rifiutare il corteggiamento inglese.

Intanto nella sede dell'Inter sono passati membri della dirigenza dell'Empoli, visto che il club toscano vorrebbe integrare nella propria rosa Andrea Pinamonti, reduce da una stagione con pochissimi minuti all'attivo con Antonio Conte e certamente intenzionato a esprimersi con più costanza in Serie A.