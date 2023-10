Inter e Milan, nuovo derby di mercato in vista per Taremi

la richiesta del porto

La richiesta del Porto per l'attaccante in scadenza 2024 sarebbe di 10 milioni di euro: a gennaio possibile duello

Skriniar affonda col Psg, i tifosi Inter se la ridono: social scatenati



























© X 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Mehdi Taremi era già entrato nei radar di mercato di Inter e Milan in estate, quando i nerazzurri cercavano una soluzione per completare il reparto e i rossoneri volevano un vice-Giroud affidabile. Poi ad Appiano Gentile è arrivato Marko Arnautovic mentre a Milanello nell'ultimo giorno di mercato era sbarcato Luka Jovic ma entrambe le milanesi, per un motivo o un altro, a gennaio potrebbero tornare a pensare all'attaccante iraniano del Porto, che secondo Calciomercato.com avrebbe fissato il prezzo in 10 milioni di euro, anche per via del contratto in scadenza a giugno.

L'Inter, che comunque aveva già un reparto "al limite" con quattro vere punte per l'intera stagione tra campionato e coppe, ha perso Arnautovic per due mesi: ovviamente per gennaio sarà abbondantemente rientrato ma l'emergenza delle ultime partite potrebbe anche convincere la dirigenza a fare uno sforzo per far sì che, toccando ferro, se accadesse un nuovo pesante stop di uno degli attaccanti, non rimarrebbe scoperta nel momento decisivo della stagione.

Il Milan numericamente è messo meglio, anche per via dello schieramento di Pioli con un unico riferimento offensivo. Ma Giroud ha 37 anni, Okafor non è proprio un bomber e Jovic sin qui non ha dato particolari segni di risveglio. Ecco perché a gennaio arrivare a un profilo di affidamento sarebbe una buona idea di programmazione.

Entrambe hanno ancora uno slot libero per un giocatore extracomunitario proveniente fuori dall'Europa, quindi l'unico eventuale problema sarebbe di tipo economico: scoglio che aveva bloccato la trattativa di fine agosto col Milan, con le richieste esose (quasi 5 milioni l'anno) dell'entourage dell'iraniano. C'è da dire che Taremi non ha sin qui messo insieme grandi numeri, 2 gol in dieci partite, e lo stesso Porto è ora terzo in classifica sebbene molto vicino a Sporting Lisbona e Benfica. Sulle sue qualità, però non ci sono dubbi: 80 gol in 147 partite con i Dragoes parlano per lui, e già la scorsa estate aveva dimostrato di apprezzare un'avventura in un altro campionato. Che sia la prossima la volta buona per Inter o Milan?