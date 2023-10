Ambrosini torna sullo striscione anti-Inter nel 2007: "Errore pagato a caro prezzo"

© Getty Images

In un calcio in cui le bandiere faticano ad imporsi, Massimo Ambrosini - ex capitano del Milan - è tornato a parlare di un episodio che lo vide protagonista nel 2007 dopo la vittoria della Champions League con i rossoneri. Sul pullman dei festeggiamenti "Ambro" prese uno striscione rivolto contro i "cugini" dell'Inter con tutte le polemiche del caso: "Sì, fu un errore - ha ammesso nuovamente Ambrosini a Radio TV Serie A -. Però ormai è abbastanza passato. E comunque l'ho pagato quell'errore, molto...".