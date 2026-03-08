Tra il Milan e André ci si mette anche… Depay: “Non vendete adesso, molti club verranno”

In attesa di sviluppi sulla vicenda André, con il Milan che ritiene di avere un accordo praticamente formalizzato e il Corinthians che gioca al rialzo col suo presidente, arriva anche la persa di posizione di Memphis Depay, compagno di squadra del centrocampista: "André è uno dei più grandi talenti che abbia mai visto nella mia carriera… Molti club verranno per la nostra giovane stella. Spero quindi che non spingano per una cessione veloce per guadagnare subito. Onestamente, è un giocatore che farà guadagnare un sacco" ha scritto l'olandese su X.