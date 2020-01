Solskjaer si arrende: Young non convocato, pronto per l'Inter

OBIETTIVI NERAZZURRI

Solskjaer getta la spugna e si prepara a dire addio ad Ashley Young. Nonostante le dichiarazioni di facciata ("Il nostro capitano non partirà a gennaio"), a parlare ora sono i fatti. Il laterale sinistro non risulta tra i giocatori convocati per la prossima gara del Manchester United contro il Norwich. Un indizio che potrebbe rappresentare la svolta nella trattativa con i nerazzurri. Stando al Manchester Evening News, Young avrebbe già raggiunto un accordo con l'Inter e vorrebbe trasferirsi subito in Italia.

Al momento non è ancora chiaro se l'affare possa andare in porto entro la fine di gennaio. L'unica cosa certa, stando ai media britannici, è che Young ha scelto l'Inter per il suo futuro. "Ashley vuole andare a giocare in Serie A prima della fine del mercato di gennaio - riporta il Manchester Evening News -. Per la sfida contro il Norwich il capitano sarà uno tra Maguire e Rashford e Brandon Williams può essere il laterale sinistro". "Young ha raggiunto un accordo con l’Inter e vuole approdare in Italia questo mese ma potrebbe dover aspettare l’estate quando il contratto con lo United terminerà -continua l'articolo -. Young ha anche rifiutato la proposta di rinnovo di un anno fatta dal club". Parole forti e chiare, che avvicinano sempre di più Young alla corte di Antonio Conte.

Ma nel mirino di Marotta in questa sessione non c'è soltanto l'esterno dello United. I nerazzurri, infatti, continuano a seguire con grande attenzione la situazione di Olivier Giroud e Christian Eriksen. Per l'attaccante del Chelsea siamo alla stretta finale (la distanza tra richiesta e offerta si è ridotta a un milione di euro) e l'affare potrebbe essere completato all'inizio di settimana prossima. Per quanto riguarda invece il centrocampista del Tottenham, l'Inter non molla la presa. Un pressing costante, che sottolinea il grande interesse per il giocatore, considerato un obiettivo caldo anche in questa finestra di mercato. Al momento l'offerta di Marotta agli Spurs è di 15 milioni di euro più bonus e all'orizzonte potrebbero esserci importanti sviluppi sulla trattativa già nei prossimi giorni. Sabato l'agente di Eriksen è atteso infatti a San Siro per fare il punto della situazione e valutare da vicino tutte le opzioni possibili legate anche alla tempistica dell'affare. Per gennaio l'Inter è scatenata sul mercato.