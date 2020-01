Inter, Solskjaer blocca Ashley Young: "Il nostro capitano non partirà a gennaio"

INTER

La trattativa che dovrebbe portare Ashley Young all'Inter assomiglia sempre più a un luna park. Prima l'accordo trovato con il giocatore, poi lo stop di Ed Woodward (ad del Manchester United), nuova schiarita nerazzurra con novità positive attese dopo il weekend, ora nuove parole di chiusura da parte di Solskjaer. "Abbiamo tanti giocatori fuori forma, quindi abbiamo bisogno di chi c'è già. Ashley è il nostro capitano, ci sono voci attorno lui ma è sempre professionale e non credo partirà a gennaio".

Essendo in scadenza a giugno, l'Inter potrebbe comunque ingaggiarlo in vista della nuova stagione ma anche il questo caso il tecnico dei Red Devils sembra poco preoccupato: "Parleremo insieme anche di questo, vedremo a che punto saremo a giugno e anche a febbraio".

L'Inter offre a Young un contratto di 18 mesi a cifre superiori di quelle che gli garantirebbe lo United con un il rinnovo: Marotta e Ausilio sperano di averlo già a gennaio, magari dietro a un leggero indennizzo a favore degli inglesi, ma è profilo gradito anche in chiave 2020/21. Dalle parti di Appiano Gentile permane comunque l'ottimismo anche per questo inverno, anche perché lo United ha appositamente richiamato Bortwich-Jackson, terzino classe 1997 dal Tranmere Rovers, proprio per sostituire Ashley Young, che ha comunicato a Solskjaer l'intenzione di abbracciare il progetto Inter.