Skriniar: "Ho firmato per il PSG, aspetto che si accordi con l'Inter"

Milan Skriniar svela quello che ormai era già chiaro a tutti: "Ho firmato con il Paris Saint-Germain? Sì, è vero ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club" le parole al portale slovacco futbalsfz.sk. Dato che a fine giugno andrà in scadenza - e quindi non serve che il PSG si accordi con l'Inter per tesserarlo dal primo luglio - sono parole che confermano ciò che era emerso nelle ultime ore: è evidente che i francesi stiano spingendo per avere subito il difensore. In casa nerazzurra si attende l'offerta ufficiale, i 10 milioni di euro sinora paventati però non bastano per convincere Zhang e Marotta a perdere a metà stagione una pedina fondamentale per la difesa. La dirigenza interista vorrebbe che Al-Khelaifi raddoppiasse la somma ma la sensazione è che a quota 15 milioni non direbbe no.