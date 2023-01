Inter, rifiutata l'offerta del Psg per Skriniar: ma è già caccia al sostituto

NO A 10 MILIONI

Il giocatore avrebbe già firmato con i parigini, ma i nerazzurri hanno respinto al mittente la proposta di dieci milioni di euro per il trasferimento a gennaio

© Getty Images L'Inter non molla Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri avrebbero rifiutato un'offerta del Psg per anticipare l'arrivo a Parigi del difensore a gennaio. Cifre alla mano, la proposta respinta al mittente da Marotta sarebbe intorno ai dieci milioni di euro. Somma considerata troppo bassa dall'Inter, che per dare subito il via libera al trasferimento dello slovacco chiede circa il doppio. Situazione che a pochi giorni dalla fine del mercato non sembra destinata a sbloccarsi. A meno di clamorosi colpi di scena, ovviamente. E per cui l'Inter si starebbe comunque guardando intorno a caccia di eventuali sostituti. Anche perché il centrale nerazzurro nel frattempo avrebbe già firmato col Psg.

Vedi anche inter Inter, Inzaghi: "Grande gara di carattere. Skriniar? Chiedete a Marotta"

Milan Skriniar andrà al Psg. Resta solo da definire quando, se nei prossimi giorni o a giugno. Per gennaio l'Inter al momento sembra voler resistere all'assalto del club parigino, alzando l'asticella della valutazione del giocatore intorno ai venti milioni di euro. Cifra che col giocatore in scadenza a fine stagione in Francia non sembrano intenzionati a sborsare. Almeno finora. Alla fine del mercato mancano infatti ancora tre giorni e non si possono escludere nuovi rilanci per venire incontro ai nerazzurri.

Vedi anche Mercato Psg, Galtier: "Skriniar non arriverà a gennaio". E lo slovacco tratta con altri club

Opzione che anche Marotta & Co. terrebbero in considerazione, continuando a sondare le occasioni disponibili per colmare l'eventuale partenza di Skriniar. Dunque sotto con i nomi possibili. Si va da Tiago Djalò, portoghese classe 2000 del Lille, a Victor Lindelof, al Manchester United dal 2017. Soluzioni comunque complicate da raggiungere subito un po' per i tempi stretti, un po' perché l'Inter vorrebbe l'eventuale rimpiazzo con la formula del prestito. Dalla lista dei possibili eredi di Skriniar sembra invece escluso Smalling. Il giallorosso è infatti abituato a giocare al centro della difesa a tre e non a destra come lo slovacco.