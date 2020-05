Setien: "Lautaro grande giocatore e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori"

OBIETTIVI BARCELLONA

Barcellona-Lautaro Martinez è il tormentone di queste settimane di mercato, una voce che neppure Quique Setien tiene particolarmente a spegnere: "È un calciatore importante, un grandissimo giocatore e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori". Il tecnico blaugrana invece svicola dal possibile scambio con la Juventus: "Pjanic per Arthur? Nessuno mi ha detto nulla e comunque il brasiliano vuole restare. Lo capisco: non lacerei una squadra così, con la possibilità di giocare col più forte al mondo".

A proposito di Messi, Setien, parlando a La Gazzetta dello Sport, tranquillizza i tifosi: "Non andrà via a parametro zero. Leo e il Barça saranno sempre uniti, è così e basta". Il fuoriclasse argentino sarebbe un'importante leva pure per Lautaro Martinez. "Chiaro che per tanti calciatori il fatto di poter giocare con Messi rappresenti un incentivo enorme".

Infine, parole di stima anche per Fabian Ruiz che aveva allenato al Betis Siviglia: "Sono stato con lui un anni, sufficiente a dimostrarmi che è un grandissimo calciatore, di livello straordinario". Non a caso il centrocampista del Napoli era stato accostato proprio ai blaugrana, oltre che al Real Madrid...