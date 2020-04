Juventus, Arthur: "L'interesse è un complimento, ma penso solo al Barça"

DOPO LE VOCI DI MERCATO

Arthur Melo rompe il silenzio e parla dell'interesse della Juventus nei suoi confronti: "L'interesse dei grandi club è sempre un complimento, per qualunque calciatore è un segnale positivo - ha detto il brasiliano del Barça al quotidiano catalano Sport - Ci sono sempre speculazioni, ma onestamente la mia idea è molto chiara, l'unica opzione che mi interessa è continuare a Barcellona". Una chiusura nei confronti dei bianconeri o una dichiarazione di circostanza?

Nei giorni scorsi, secondo i media spagnoli, i blaugrana avevano dato il via libera alla Juve per trattare con il giocatore, consapevoli di non potergli offrire un cospicuo rinnovo vista l'attuale crisi legata alla pandemia. Il nodo cruciale resta comunque l'accordo economico tra i club, con il Barcellona che aveva ipotizzato uno scambio di cartellini con De Ligt o Bentancur, molto ambiti in catalogna.

Le parole di Arthur, in ogni caso, sono state di amore verso il suo attuale club: "Sono molto sicuro e calmo. Mi sento molto bene qui e devo ringraziare società e staff tecnico per la loro fiducia. Questa è un'altra ragione per essere del tutto chiaro che il mio unico desiderio è di continuare qui. Sono concentrato sul lavoro e spero di tornare a giocare presto e a lottare per i tifosi del Barcellona".

