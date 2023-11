Rinnovo Lautaro, l'agente: "Non è facile, ma l'Inter è il suo sogno" 

L'INTERVISTA

Alejandro Camano e il futuro nerazzurro del Toro: "Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare il giocatore"

"Non so perché Lautaro abbia scelto di voler lavorare con me, però io so perché ho scelto di voler lavorare con lui. Per me è un onore rappresentarlo". Nel corso di un'intervista a Tuttosport Alejandro Camano, agente dell'attaccante argentino, parla del futuro del capitano nerazzurro: "Dove può arrivare? Dove arrivano i suoi sogni. E al momento il suo sogno si chiama Inter".

I discorsi per il prolungamento di contratto coi nerazzurri sono ben avviati: "Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall'oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno. Abbiamo un'ottima relazione con i nerazzurri, come le dicevo abbiamo già avuto le prime discussioni. Ci rivedremo per entrare nei dettagli nel momento più adeguato, sicuramente".

Il Toro vede solo nerazzurro e per questo in estate ha detto di no anche all'Arabia Saudita: "Verissimo, non ha nemmeno voluto sentire la proposta. Strano? Dipende per chi. Non lo è per uno che tiene così chiaro il progetto di vita, il sentimento di appartenenza, il quanto stia bene nel club anche perché si sente valorizzato dalla società. Non dimentichiamo tutti i successi dei nerazzurri. E che parliamo della squadra vice campione d'Europa. L'Inter oggi è in una ottima striscia di risultati. E Lautaro, insieme ai suoi compagni e al tecnico, si sente parte di questo successo".

Lautaro come Zanetti? "È un onore che Javier pensi questo, fa parte della storia dell'Inter. Lo conosco da tempo, da quanto Hector Cuper, che era un mio assistito, lo aveva allenato. La verità è che Lautaro incarna i valori dell'Inter, quindi siamo tutti felici e speriamo di poter arrivare a un accordo con i nerazzurri".

Può vincere il Pallone d'Oro? "Che Dio voglia! Sarebbe una gioia enorme per tutti quelli che lo vogliono vedere felice, oltre a un riconoscimento mondiale per lui. Credo sia sulla strada giusta per conquistare il Pallone d’Oro. Lui è un giocatore completo, che segna e fa anche assist. Ha una tecnica invidiabile ed è un grande lavoratore".

