L'Inter è pronta a blindare Barella: rinnovo in arrivo, l'ingaggio è da top player

MANOVRE NERAZZURRE

Il 26enne è pronto a firmare fino al 2028, l'annuncio nel nuovo anno

Nicolò Barella e l'Inter, avanti assieme. Arrivato a Milano nel luglio del 2019 dal Cagliari, il sardo è candidato a divenire una vera bandiera dei nerazzurri. Sì perchè il centrocampista classe 1997 è vicino al prolungamento nonostante l'attuale contratto scada nel 2026. Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo accordo prevederebbe una estensione fino al 2028 con ingaggio ovviamente aumentato. Si passerebbe dagli attuali 5 milioni di euro (più bonus) a quota 6: un incremento significativo. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prime settimane del 2024.

Nonostante l'arrivo di Davide Frattesi la scorsa estate, sulla carta erede designato di Barella, il sardo resterà ancora a Milano. Ciò nonostante non manchino le sirene dall'estero: la scorsa estate ad esempio, il Newcastle ci ha provato davvero prima di affondare per l'ex milanista Sandro Tonali. Nuovi interessamenti non mancheranno nemmeno il prossimo giugno, ma in Viale della Liberazione le idee sono diverse: presto, scrive La Gazzetta dello Sport, è previsto un secondo summit tra l'agente Beltrami e Marotta per porre le basi del prolungamento fino al 2028.