Il Real ha scelto Dumfries: può lasciare l’Inter per 20 milioni

Il Real Madrid fa sul serio per Denzel Dumfries. In questi giorni alla Casa Blanca si parla solo di elezioni, domenica i soci del club dovranno scegliere tra il favoritissimo Florentino Perez e l’outsider Enrique Riquelme, ma elezioni vuol dire anche mercato e l'olandese è stato indicato da José Mourinho come il candidato numero uno per la sostituzione di Dani Carvajal, che andrà via a parametro zero. L'interesse è concreto, l'esterno dell'Inter sarebbe uno dei nomi legati alla possibile ri-elezione a presidente di Perez, ed è anche dovuto alla clausola presente nel contratto che lega Dumfries ai nerazzurri: dal 1 al 15 di luglio l'olandese si libera dietro il pagamento di una clausola di circa 20 milioni di euro.