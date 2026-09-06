Lazio, Diogo Leite è arrivato: domani visite mediche e firma

06 Set 2026 - 14:42
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Diego Leite, centrale classe 1999, è pronto a irrobustire il reparto dei difensori della Lazio, che ha perduto Romagnoli ceduto all'Al Sadd. Il difensore portoghese, svincolato dopo l'addio all'Union Berlino, è arrivato a Roma: ad accoglierlo all'arrivo un rappresentante della Lazio e alcuni uomini della Polizia di Stato che lo hanno scortato fino al van che lo attendeva all'esterno dello scalo. Il giocatore domani svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto da 2 milioni di euro a stagione fino al 2029.

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