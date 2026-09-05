Marotta: "Lautaro è stato richiesto dal Barcellona. Presto parleremo dei rinnovi"

05 Set 2026 - 17:42
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Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del big match col Napoli: "Non ci sono solo Napoli e Inter per lo scudetto, ma una griglia di squadra che comprende anche Roma, Juventus e altre come il Como stesso. Il verdetto finale è molto indeciso. C'è una consapevolezza, vincere è difficile ma riconfermarsi ancora di più. Bisogna essere consapevoli di non aver fatto ancora niente, bisogna ritrovare le motivazioni che ci devono accompagnare perché siamo la squadra da battere e le difficoltà sono aumentate. I rinnovi? Abbiamo molto rispetto per tutti i nostri giocatori, inizieremo a breve una consultazione con gli agenti per vedere quali sono le loro richieste. Se un giocatore manifesta senso di appartenenza credo questo debba essere rispettato per trovare un accordo. Se Lautaro è stato richiesto dal Barcellona? Sì, è vero, ma la nostra risposta è stata molto decisa. Il giocatore ha espresso la volontà di proseguire con noi, è il nostro capitano e quindi lunga vita a lui".

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