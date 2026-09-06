Inter, ufficiale il rinnovo di Esposito fino al 2032

Ufficiale il rinnovo di contratto di Pio Esposito con l'Inter. "L'attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032", si legge nella nota del club. "E' una cosa molto emozionante: quando sono entrato in macchina per venire qui - racconta l'attaccante nei canali ufficiali del club - ho avuto le farfalle nello stomaco. Perché? Perché sento che è un traguardo importante per la mia vita e per la mia carriera, anche se non è assolutamente un punto d'arrivo, ma un punto su cui partire per continuare a lavorare così e un riconoscimento per il lavoro fatto fino ad oggi e quindi serve continuare a lavorare così". "Sia a livello di trofei che a livello di statistiche l'importante è cercare di non fermarsi, non accontentarsi mai e crescere sempre. L'obiettivo è quello di cercare di migliorarmi sempre, come giocatore e anche come persona", spiega Pio Esposito.