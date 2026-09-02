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È Baccin il nuovo ds dell'Inter, Marotta: "Fondamentale per il club da anni, è una scelta innovativa"

Il 50enne viene promosso a direttore sportivo: ha creato lui l'Inter Under 23

02 Set 2026 - 19:15
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Con l'addio di Ausilio all'Inter (qui l'ufficialità), cambia anche il ruolo di Dario Baccin nell'organigramma dell'Inter. Adesso il 50enne, dal 2017 vice dello stesso Ausilio nel club campione d'Italia, è il nuovo Chief Sport Officer dei nerazzurri. Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter: "Dario conosce bene il Club ed è oggi pronto ad assumere questo nuovo ruolo che la Proprietà ed io abbiamo pensato per lui - le parole rese note in un comunicato stampa -. Si tratta di una scelta innovativa, pur nel segno di una continuità gestionale. Dario da molti anni è parte fondamentale dell'area tecnica ed è il manager che ha lavorato alla creazione dell'Under 23 in stretto collegamento con la Prima Squadra in un'ottica di sviluppo progressivo e sostenibile del Club".   

Classe 1976, Baccin ha iniziato la sua carriera da calciatore, esattamente da difensore, nelle giovanili della Juventus. Con i bianconeri non colleziona alcuna presenza ufficiale, trasferendosi poi nel Cesena. A seguire indossa le maglie di Chievo, Ternana, Napoli, Ancona, Ascoli, Rimini e Treviso. Inizia l'avventura da dirigente nel 2011 al Siena (come osservatore) agli ordini di Perinetti che lo porta con sè al Palermo nel 2012. Con i rosanero assume gli incarichi di direttore dell'area tecnica e responsabile del settore giovanile. Nel 2017 poi, l'approdo all'Inter come vice-direttore sportivo. Il settembre ne diventa Chief Sport Officer.

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