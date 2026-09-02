È Baccin il nuovo ds dell'Inter, Marotta: "Fondamentale per il club da anni, è una scelta innovativa"

Con l'addio di Ausilio all'Inter (qui l'ufficialità), cambia anche il ruolo di Dario Baccin nell'organigramma dell'Inter. Adesso il 50enne, dal 2017 vice dello stesso Ausilio nel club campione d'Italia, è il nuovo Chief Sport Officer dei nerazzurri. Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter: "Dario conosce bene il Club ed è oggi pronto ad assumere questo nuovo ruolo che la Proprietà ed io abbiamo pensato per lui - le parole rese note in un comunicato stampa -. Si tratta di una scelta innovativa, pur nel segno di una continuità gestionale. Dario da molti anni è parte fondamentale dell'area tecnica ed è il manager che ha lavorato alla creazione dell'Under 23 in stretto collegamento con la Prima Squadra in un'ottica di sviluppo progressivo e sostenibile del Club".