Manna: "Rinnovo di McTominay? Non sarà semplice, ma ci proveremo"

05 Set 2026 - 17:32
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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Inter: "Volevo mandare un abbraccio a Piero Ausilio e un in bocca al lupo a Dario Baccin. Il rinnovo di McTominay? Scott ha detto che non sa se rinnoverà in questo momento, è molto chiaro il suo è un intervento di ablazione per il quale dovrà stare fuori almeno 28 giorni. Al contrario di quello che ho letto i tempi sono questi. Oggettivamente i tempi sono quelli, abbiamo anticipato la sosta per riaverlo a ottobre. Ha due anni di contratto, vogliamo farlo e anche lui vuole farlo. Non è sempre semplice far coincidere le cose ci stiamo provando".

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