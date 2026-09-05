Manna: "Rinnovo di McTominay? Non sarà semplice, ma ci proveremo"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Inter: "Volevo mandare un abbraccio a Piero Ausilio e un in bocca al lupo a Dario Baccin. Il rinnovo di McTominay? Scott ha detto che non sa se rinnoverà in questo momento, è molto chiaro il suo è un intervento di ablazione per il quale dovrà stare fuori almeno 28 giorni. Al contrario di quello che ho letto i tempi sono questi. Oggettivamente i tempi sono quelli, abbiamo anticipato la sosta per riaverlo a ottobre. Ha due anni di contratto, vogliamo farlo e anche lui vuole farlo. Non è sempre semplice far coincidere le cose ci stiamo provando".