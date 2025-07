Euro 2032, San Siro bocciato dalla Uefa: manca dei requisiti per ospitare il torneo

Il progetto dovrà riguardare solo un nuovo stadio: per poter rispettare i criteri fissati per Euro 2032, non basterebbe una ristrutturazione anche pesante come quella ipotizzate nei mesi scorsi. L'identità di vedute tra l'amministrazione comunale e i club - seppur considerando il momento complesso legato alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto anche il sindaco Sala - potrebbe essere decisiva per far rientrare Milano tra le città che ospiteranno il prossimo Europeo.