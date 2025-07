Milan Under 16, ora è ufficiale: Marco Parolo nuovo allenatore

Dopo le voci, è arrivata l'ufficialità: Marco Parolo è il nuovo allenatore del Milan Under 16. A comunicarlo è il sito del club rossonero, che inserisce l'ex centrocampista di Lazio e Nazionale nell'elenco ufficiale degli allenatori del Settore Giovanile. "La stagione 2025/26 dell'attività agonistica del nostro Settore Giovanile ha avuto inizio lunedì 7 luglio con il raduno del Milan Primavera. A breve inizierà il lavoro di tutte le altre squadre in vista di una nuova e impegnativa annata. Di seguito l'elenco ufficiale delle guide tecniche delle Under maschili, con il nuovo innesto Marco Parolo che allenerà l'Under 16", si legge nella nota del club, che poi diffonde l'elenco: