Colpo in arrivo per il Napoli, che ha bloccato Juanlu Sanchez del Siviglia. A dare l'indiscrezione è Orazio Accomando su X: il club partenopeo si sarebbe accordato con gli andalusi per un'operazione da 17 milioni di euro bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni. Sanchez, difensore di 21 anni, è cresciuto nelle giovanili del Siviglia e vanta un oro olimpico con la Spagna a Parigi 2024.