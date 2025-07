Dopo aver ceduto Bonny e, molto probabilmente Leoni, il Parma si prepara a regalare un grande colpo ai propri tifosi: Gio Reyna. Per lo statunitense classe 2002 del Dortmund, fino a qualche anno fa considerato uno dei miglior prospetti in giro per il mondo, i ducali avrebbero già provato il primo affondo: 6 milioni di euro per vincere la concorrenza del Los Angeles Fc. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i gialloblu sarebbero in pole per chiudere l'affare.