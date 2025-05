Nico Paz al Mondiale per Club ma non con l'Inter: Xabi Alonso lo rivuole al Real

Il talento di Nico Paz ha illuminato la Serie A. Arrivato sul lago di Como da perfetto sconosciuto, l'argentino in poco tempo ha fatto capire a tutti di cosa è capace conquistando la nazionale e finendo sul taccuino di tantissime big, Inter in primis. I nerazzurri, forti dello storico legame con l'Argentina impersonato da Javier Zanetti, hanno provato in ogni modo a convincere il calciatore a trasferirsi a Milano. Il problema, oltre alla resistenza del Como, voglioso di trattenere Nico per almeno un'altra stagione, è rappresentato dal controllo esercitato sul giocatore dal Real Madrid. I Blancos hanno la possibilità di riportare il classe 2004 a Valdebebas già da quest'estate versando "soltanto" 8 milioni di euro al Como, una cifra relativamente bassa per il talento di Nico. Un'occasione di mercato che Xabi Alonso non vuole farsi assolutamente sfuggire: per questo secondo quanto filtra ci sarebbe già in programma un incontro col ragazzo e il suo entourage per riportarlo subito in Spagna.