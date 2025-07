Inter, ter Stegen ai ferri corti col Barcellona: i nerazzurri ci pensano in caso di addio di Sommer

I nerazzurri starebbero valutando il suo profilo nel caso in cui Sommer accetti le lusinghe del Galatasaray. Sempre secondo Sport, ter Stegen sarebbe orientato ad accettare la destinazione in caso di offerta concreta da parte dell'Inter, perché il progetto si sposa con le sue ambizioni, che sono quelle di continuare a giocare in Champions League. Il tedesco ha un contratto in scadenza solo nel 2028, ma il Barça sarebbe disposto a trovare una soluzione per una risoluzione di contratto, permettendogli di accasarsi in un nuovo club a parametro zero.