L'Al Hilal vuole Calhanoglu, il turco vede solo il Galatasaray, l'Inter pensa a monetizzare: impasse totale

Il Galatasaray, solo il Galatasaray: ora o mai più. Se deve lasciare l'Inter, per Calhanoglu c'è una sola destinazione: Istanbul. Nulla di diverso pare allettarlo e questo non fa altro che inasprire il non più sotterraneo braccio di ferro con l'Inter. Il club nerazzurro intende ovviamente monetizzare la cessione del turco: la base di partenza per una eventuale trattativa si colloca intorno ai 35 milioni. Cifra che il Gala non vuole e può raggiungere. Da qui lo stallo e da qui la "preferenza" dell'Inter per altri lidi. Quelli arabi innanzitutto, con l'Al Hilal di Inzaghi che - scrivono in Turchia - avrebbe presentato al giocatore un’offerta clamorosa (3 anni da calciatore con stipendio da 20 milioni annui più altri 3 da membro dello staff di Inzaghi) e che con il club nerazzurro potrebbe trattare su basi economiche molto più soddisfacenti. Interessi contrastanti e difficilmente conciliabili, vista la suddetta volontà di Calhanoglu. Impasse puro, dunque, eppure da superare quanto prima: qualcuno tra gli attori in scena dovrà cedere o, meglio ancora, le parti in causa dovranno trovare un compromesso. Prima avverrà e meglio sarà per tutti.