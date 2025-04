Nico Paz spaventa l'Inter e il Real: "Il mio sogno è giocare con Yamal"

Alla prima stagione al Como Nico Paz ha già stregato tanti club in Europa. Sei gol, sette assist con i lariani e tanti sprazzi da giocatore di alto livello. I Blancos se lo riporterebbero volentieri a casa (detengono un triplo diritto di 'recompra' a 9 milioni per il 2025, a 10 per il 2026, a 11 per il 2027), ma i lombardi stanno lavorando per cercare di trattenere il fantasista almeno per un'altra stagione. Con la speranza, tutt'altro che nascosta, di eliminare la recompra per renderlo a tutti gli effetti il gioiello del club.