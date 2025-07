Inter, interesse concreto dell'Al Hilal per Acerbi: primi sondaggi esplorativi

L'Al Hilal di Simone Inzaghi prova a tentare Francesco Acerbi. Il club saudita ha fatto partire i primi sondaggi esplorativi per il difensore classe 1988, che il tecnico vorrebbe riavere con sé per la prossima stagione. L'interesse è concreto e anche se per il momento non c'è stato ancora alcun affondo la situazione resta da monitorare.