Musah, l'americano cresciuto in Italia: "Inter? Ho letto, mi piacerebbe tornare"

C'è un po' di Italia negli Usa che stanno disputando il Mondiale in Qatar. Yunus Musah, cresciuto in Veneto fino all'età di 10 anni, non disdegna il pensiero di tornare in Italia. Sulle sue tracce l'Inter. "Ho sentito e letto anche io molte cose negli ultimi giorni. Ma per la verità il mio agente non mi ha detto nulla a proposito, non posso sapere fino in fondo quanto ci sia di vero - le sue parole alla Gazzetta dello Sport - Nella vita non si può mai sapere cosa succede. Certo che mi piacerebbe un giorno tornare da protagonista".