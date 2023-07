Moratti: "Lukaku? Normale piaccia alla Juve, il loro obiettivo è danneggiare l'Inter"

L'INTERVISTA

L'ex presidente nerazzurro: "Non mi aspettavo una situazione così, sono rimasto sorpreso"

© Getty Images Una stoccata qui e una là. Massimo Moratti, intervistato da Sportpaper, ha parlato del caso-Lukaku senza risparmiarsi frecciatine a Big Rom e alla Juventus: "Non mi aspettavo una situazione così, sono sorpreso - ha detto l'ex proprietario dell'Inter -. Normale che piaccia alla Juve. Danneggiare l'Inter è uno degli obiettivi dei bianconeri, ma i tifosi sono arrabbiati col giocatore, è stata una sua decisione e ha indispettito gli interisti".

E ancora: "Chi mi piacerebbe per l'attacco? Nessuna preferenza ma dipenderà dalla volontà e dalle esigenze del tecnico e magari sceglierà un giocatore utile alla manovra. Difficile trovarne uno con le caratteristiche del belga".

Intanto però i nerazzurri sembrano aver virato su Scamacca cercando di superare la concorrenza della Roma mettendo sul piatto un acquisto a titolo definitivo dal West Ham che, fin qui, ha invece sempre rifiutato la proposta di prestito dei giallorossi. Le alternative, da Balogun a Morata, stanno via via allontanandosi. Lukaku, nel frattempo, è in fase di attesa, con i bianconeri che non possono ancora affondare il colpo con il Chelsea (c'era già un accordo a 37,5 milioni più 2,5 di bonus, ndr) prima di aver trovato un acquirente per Dusan Vlahovic.