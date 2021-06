Il Milan si muove: contatto con il Gent per Yaremchuk e caccia a Zaccagni

MANOVRE ROSSONERE

L'attaccante della nazionale ucraina è sponsorizzato da Sheva. Si cerca anche il centrocampista offensivo del Verona

Il Milan è sempre a caccia di una prima punta. Oltre al solito obiettivo Giroud, si è aggiunto un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Paolo Maldini ha contattato il Gent per sondare il terreno per Roman Yaremchuk, attaccante dell'Ucraina e sponsorizzato dal suo ct Shevchenko. Potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 15/16. Lo riferisce su twitter Alessandro Jacobone.

Sempre viva anche la pista che porta al centrocampista offensivo del Verona Mattia Zaccagni. Il Milan, come contropartita tecnica, potrebbe inserire Caldara o Conti. Il giocatore del Verona è visto come alternativa a Calhanoglu nel caso in cui il trequartista turco non dovesse rinnovare.