L'Inter pensa al dopo Lukaku: Zapata in pole, Vlahovic per il futuro

MANOVRE NERAZZURRE

Se il Big Rom dovesse essere ceduto al Chelsea, i nerazzurri dovranno cercare rapidamente un sostituto. Piace anche Lacazette

Acque agitate in casa Inter. L'apertura di Lukaku al pressing del Chelsea sta stravolgendo i piani di mercato di Marotta & Co., costringendo i dirigenti nerazzurri a guardarsi intorno a caccia di un attaccante in grado di prendere eventualmente il posto di Big Rom. Detto che trovare un sostituto all'altezza del belga in tempi rapidi non sarà semplice, l'Inter avrebbe già individuato almeno due giocatori in Serie A (Duvan Zapata e Dusan Vlahovic) e uno all'estero (Lacazette). Getty Images

Al momento non si registrano ancora contatti ufficiali né con l'Atalanta, né con la Fiorentina, ma è chiaro che l'Inter sta già lavorando sottotraccia per non farsi trovare impreparata in caso di partenza di Lukaku. Un addio dolorosissimo, che impone attente riflessioni sia economiche, sia tecniche.

Dunque sotto con le alternative a Big Rom. In cima alla lista dei desideri dei dirigenti nerazzurri ci sono Zapata e Vlahovic. Giocatori con profili e costi diversi. Il colombiano dal punto di vista fisico e tecnico sarebbe il sostituto ideale di Lukaku nell'immediato e l'operazione potrebbe essere chiusa intorno ai 45 milioni di euro. Discorso diverso invece per Vlahovic. Il bomber della Fiorentina ha quasi dieci anni in meno dell'attaccante dell'Atalanta, costa di più, ha caratteristiche diverse, ma potrebbe rappresentare un grande investimento per il futuro visto quello che ha già dimostrato nella scorsa stagione.

Due soluzioni da vagliare attentamente, con una terza idea che arriva invece dall'estero. Se arrivare rapidamente a Zapata o Vlahovic dovesse essere troppo complicato, l'Inter potrebbe infatti virare su Lacazette. Già accostato ai nerazzurri nei giorni scorsi nell'ambito di uno possibile scambio con Lautaro Martinez, l'attaccante dell'Arsenal però sarebbe una terza scelta. In attesa di capire il futuro di Lukaku, l'Inter si muvoe e sonda il mercato.