Lukaku, il Sun: "L'Inter deve oltre 55 mln allo Utd". Ecco i conti dell'operazione

Preso atto del pressing a suon di milioni del Chelsea per Lukaku e le recenti aperture del giocatore e dell'Inter, dall'Inghilterra arrivano alcuni dettagli in più sui conti legati all'eventuale trasferimento del bomber belga ai Blues. Basandosi su un'offerta intorno ai 120-130 milioni per Big Rom, da un punto di vista economico la questione va affrontata su due piani e con diverse valutazioni.



Getty Images