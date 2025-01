L’Inter osserva con interesse Donnarumma, Gigio può tornare in Italia

Una voce, non ancora una trattativa, ma comunque clamorosa: l’Inter pensa a Gigio Donnarumma. Il portiere del Psg cresciuto nel Milan, secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe infatti finito nel mirino dei nerazzurri per il prossimo mercato estivo. Il numero uno della Nazionale, che a Milano ritroverebbe molti compagni in azzurro, è in scadenza con il club francese nel 2026 e se non dovesse rinnovare (va ricordato che il suo feeling con Luis Enrique non è mai sbocciato e che la scorsa estate il club ha speso 20 milioni per Matvey Safonov) tornerebbe volentieri in Italia e in particolare all’Inter ritroverebbe anche il preparatore dei portieri Gianluca Spinelli, con cui ha lavorato per anni a Parigi.