Lazaro ufficiale all'Inter, anche Lukaku "approva"

01/07/2019

Lukaku vuole solo l'Inter . Ormai è chiaro. E il bomber belga non perde occasione per chiarire il concetto e lanciare messaggi forti e chiari ai nerazzurri. Anche via social. Dopo l'ufficialità di Valentino Lazaro all'Inter , l'attaccante dello Untied ha messo infatti un "mi piace" al post del suo agente che annuncia la conclusione della trattativa. Un gesto di approvazione che conferma la grande attenzione di Romelu per le mosse nerazzurre.

In attesa di sviluppi sul suo futuro, dunque, Lukaku ribadisce il suo feeling con l'Inter, lanciando su Instagram un ulteriore messaggio ai dirigenti nerazzurri e al Manchester United. Un feeling che presto potrebbe entrare nel vivo e trasformarsi nell'affondo definitivo per sbarcare in Serie A. Chiusa la pratica Lazaro, infatti, ora in casa Inter potranno concentrarsi sulle manovre per rinforzare il reparto offensivo, puntando i fari proprio verso il bomber dei Red Devils, obiettivo numero uno di Antonio Conte.