Affare fatto: Lazaro è ufficialmente dell'Inter

01/07/2019

In casa Inter è il giorno di Valentino Lazaro, il rinforzo voluto da Antonio Conte come esterno nel suo 3-5-2. L'austriaco, sbarcato domenica sera a Milano, ha svolto le visite mediche di rito prima all'Humanitas poi al Coni per l'idoneità sportiva. Terminati i test, Lazaro si è recato nella sede di Viale della Liberazione per mettere la firma sul contratto di quattro anni con i nerazzurri. All'Hertha Berlino vanno 22 milioni di euro più bonus.