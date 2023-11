Samardzic, Inter pronta a riprovarci. Ma c'è anche la Juve

SFIDA MERCATO

I nerazzurri vorrebbero assicurarsi il talento dell'Udinese, dopo la clamorosa rottura estiva. Marotta dovrà vedersela con Giuntoli

Dopo essersi lasciati non certo con il sorriso, l'Inter e Lazar Samardzic potrebbero clamorosamente ritrovarsi. La telenovela estiva con improvviso dietrofront dopo le visite mediche non è stata dimenticata, ma il potenziale del giovane è talmente elevato da far chiudere un occhio ai nerazzurri. Che, secondo la Gazzetta, sono tornati ad affacciarsi dalle parti di Udine per provare a ricucire lo strappo. Un secondo tentativo disturbato però dalla Juventus, che vorrebbe portare proprio Samardzic alla Continassa, possibilmente già a gennaio. Perché il ragazzo ha talento e lo porterebbe al giusto prezzo. "Doti" che piacciono sia a Milano, sia a Torino.

Vedi anche Mercato Inter, l'assalto a Taremi dipende da Arnautovic. E serve un extra-budget Sul Naviglio sono alla ricerca di un giocatore che vada a completare una rosa già ampia, ma in cui ci sono un paio di punti interrogativi che rispondono ai nomi di Klaassen, finora mai protagonista, e Sensi, alle prese con i soliti infortuni e anche in scadenza. Sotto la Mole hanno tremendamente bisogno di riempire le caselle lasciate libere da Pogba e Fagioli, aggiungendo quella qualità in mezzo di cui Allegri ha urgente necessità.

Vedi anche juventus Pogba al bivio: accordo con la Procura o processo. Rischia almeno 2 anni di stop INTER, DUELLO DI MERCATO CON LA JUVE PER SAMARDZIC Insomma, si prospetta un bel duello anche sul mercato per il 21enne serbo nato a Berlino. L'Inter aveva già chiuso l'affare, ma poi è saltato tutto. La Juve è partita dopo, ma con Giuntoli, che lo seguiva già dai tempi del Napoli, potrebbe aver fatto lo scatto al momento giusto.

Dal canto suo, l'Udinese aveva data per scontata la partenza di Samardzic ad agosto, prima di ritrovarselo in rosa al via del campionato. Una sua partenza a stagione in corso, dunque, non sarebbe un grosso problema. Anche perché adesso, con due pretendenti, potrebbe incassare pure qualche euro in più. Vedi anche juventus Juventus, rinnovo in vista per Manuel Locatelli: contratto fino al 2028