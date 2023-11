Inter, l'assalto a Taremi dipende da Arnautovic. E serve un extra-budget

L'iraniano potrebbe arrivare a Milano già a gennaio: le condizioni dell'austriaco saranno determinanti

Gennaio si avvicina e in casa Inter sono iniziate manovre sul mercato. Il focus in Viale della Liberazione è tutto sull'attacco: Marotta potrebbe regalare a Inzaghi una nuova punta, ma non mancano le variabili. Quali? Le condizioni di Arnautovic e il budget a disposizione. L'austriaco in particolare, è vicino al rientro e la speranza dello staff nerazzurro è quello di riaverlo tra i convocati per il match col Salisburgo del prossimo 8 novembre. Al massimo si slitterà di quattro giorni, esattamente alla sfida col Frosinone. Da lì in poi si valuterà il recupero dell'ex Bologna, autore di un assist all'esordio stagionale col Monza.

Vedi anche Calcio Ausilio e i 25 anni di Inter: da Moratti a Zhang e Marotta. Il colpo Lautaro e... Fabregas

Se il 34enne darà immediatamente risposte positive, ecco che l'affare Mehdi Taremi, l'obiettivo numero uno, verrebbe messo in stand-by. Altrimenti si passerebbe all'assalto immediato. In questo caso però servirebbe un extra-budget di circa 10 milioni di euro come rivela Sportmediaset: tanto chiede il Porto per dare il via alla cessione dell'iraniano classe 1992, inseguito a lungo dal Milan la scorsa estate. A quel punto la missione diventerebbe convincere Steven Zhang ad aprire il portafogli: con la qualificazione agli ottavi di Champions già in tasca e la partecipazione al nuovo Mondiale per club del 2025 assicurata, la strada sarebbe assai in discesa.