Juventus, rinnovo in vista per Manuel Locatelli: contratto fino al 2028

manovre a centrocampo

Dopo quello di Fagioli e le trattative con Vlahovic, anche l'azzurro pronto al prolungamento. L'Udinese fa muro per Samardzic

La Juventus continua a lavorare sulla politica dei rinnovi di contratto, per confermare i giocatori su cui basare il proprio futuro ma anche per allungare gli ammortamenti in ottica di contenimento dei costi a lungo termine. Dopo l'accordo con Nicolò Fagioli, manca solo l'ufficialità, e le trattative con Dusan Vlahovic, un altro prolungamento è dietro l'angolo, quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista azzurro attualmente ha un accordo fino al 30 giugno 2026 e uno stipendio di 3 milioni di euro col club bianconero, col rinnovo si arriverà alla nuova scadenza del 2028 con anche un aumento dell'ingaggio. Nel frattempo arriva il muro dell'Udinese per Lazar Samardzic, il ds dei friulani Balzaretti a Mediaset ha assicurato: "Resterà con noi fino a giugno".

L'accordo è totale tanto che, come per il caso di Fagioli, mancano solo le firme propedeutiche alla fumata bianca dell'ufficialità. D'altronde Locatelli è ormai un pilastro della squadra e compone il perno centrale della spina dorsale dei bianconeri, punto di riferimento per i compagni così come per Allegri che, oltretutto, in questa stagione è riuscito a trovare la quadra nello scambio - in campo - di ruoli con Adrien Rabiot, entrambi non sono veri e propri registi ma a turno si occupano dell'impostazione della manovra e della gestione dei tempi di gioco.

Una soddisfazione per Locatelli, dichiaratosi da sempre un tifoso della Juve. "La Juve è sempre stata la mia priorità, un sogno che si realizza" le sue parole nell'agosto 2021 durante la prima conferenza stampa da giocatore bianconero, lui che ai tempi del Sassuolo aveva rifiutato ogni proposta inglese pur di approdare a Vinovo e indossare questa maglia. Una maglia che, come minimo, potrà vestire fino al 2028.

JUVE, L'UDINESE FA MURO SU SAMARDZIC - "Samardzic andrà via a gennaio? No, no, no. Lazar vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare. Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità. Ce lo vogliamo godere il più possibile, a fine anno tireremo le somme". Con queste parole rilasciate a Mediaset Federico Balzaretti, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, gela tutte le pretendenti al serbo nel mercato di gennaio. Samardzic è tra i nomi accostati alla Juve per il rinforzo a centrocampo, viste le lunghe squalifiche di Pogba e Fagioli.