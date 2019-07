Lautaro, c'è solo l'Inter: "Il Barcellona? Sto bene qui"

19/07/2019

Lautaro Martinez ha ribadito la sua intenzione di continuare a vestire la maglia dell'Inter nonostante le voci, che lo vorrebbero nel mirino del Barcellona. "Non ho parlato con il mio agente dell'interesse del Barcellona, sto molto bene all'Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione", ha aggiunto l'attaccante nerazzurro in un'intervista a Fox Sport Radio in Argentina.