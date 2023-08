L'Inter stringe per l'attaccante: Taremi o Arnautovic i due nomi per Inzaghi

MOSSE NERAZZURRE

Ripresi i contatti con il Porto, il Bologna fa muro per l'austriaco. Ma i nerazzurri lavorano su entrambe le sponde

Dall'Inter all'Inter: Arnautovic vuole riabbracciare i nerazzurri 14 anni dopo









© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La corsa dell'Inter per l'attaccante da regalare a Simone Inzaghi il prima possibile (l'esordio in campionato dei nerazzurri è tra otto giorni in casa contro il Monza) è ora un testa a testa tra Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Accantonata la pista Balogun, finora in cima ai desideri della dirigenza: troppi i 40 milioni di euro (almeno) chiesti dall'Arsenal per un giocatore anche di prospettiva e non solo un rinforzo per l'immediato - è un classe 2001. Al momento la volontà dell'Inter è quella di arrivare almeno a uno dei due perché prima c'è da trovare una sistemazione per Correa.

Con il Porto sono ripartiti i contatti per Taremi - come riferisce la Gazzetta dello Sport - dopo giorni di silenzio, attraverso intermediari. Nessuna chiusura da parte del club portoghese, che però per il 31enne iraniano chiede 30 milioni e come al solito, nelle operazioni di mercato che lo riguardano, non è propenso a fare sconti per i suoi gioielli. L'Inter avrebbe già avanzato una proposta di 23, già rispedita al mittente. Ma non è finita qui. E a breve potrebbe esserci già il rilancio a 25 per un attaccante che è garanzia di gol (22 in 33 presenze e otto assist nell'ultimo campionato portoghese e 5 in Champions League in 7 uscite nella scorsa stagione, per un totale di 31 centri in tutte le competizioni).

L'altra pista è quella che porta aex dell'Inter del Triplete. L'austriacoe il tecnico del Bolognama il club emiliano fa muro e chiede 12 milioni più bonus. Una cifra ritenuta esagerata dall'Inter per un giocatore di 34 anni. Intanto la proposta di 8 milioni è tornata alla base mai nerazzurri non mollano il colpo, forti della volontà di Arnautovic di tornare a Milano.