Arnautovic, l'agente: "È arrivata un'offerta da una big, il Bologna ci ascolti"

PARLA L'AGENTE

Messaggio del fratello al club rossoblù: "Ci aveva promesso che in caso di offerte da top club avrebbero considerato una cessione..."

© Getty Images "Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire. Ora quest’offerta è arrivata e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli". Il fratello-agente di Marko Arnautovic, Daniel, lancia un messaggio alla società rossoblù. L'attaccante piace alla Roma ma si parla di una proposta dell'Inter, dove l'austriaco ha giocato nell'anno del Triplete.

"La scorsa estate e lo scorso inverno avevamo ricevuto due proposte molto importanti dalla Premier League, e per rispetto del Bologna non avevamo fatto nulla", ha aggiunto a gianlucadimarzio.com. Arnautovic sarebbe il nome 'nuovo' per l'attacco dell'Inter e un contatto - come riporta Sky Sport - ci sarebbe già stato. Il nome in pole è sempre quello di Balogun dell'Arsenal, piacciono anche Taremi del Porto e Beto dell'Udinese.