Inter, arrivano i rinforzi: visite e firma per Samardzic e Audero

MANOVRE NERAZZURRE

Test fisici e idoneità al Coni per il centrocampista e il portiere, poi tutto nero su bianco per aggregarsi alla squadra agli ordini di Inzaghi

© ipp L'Inter si prepara ad abbracciare Lazar Samardzic ed Emil Audero. Entrambi in queste ore si stanno sottoponendo infatti alle visite di rito e ai test fisici al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Terminati i controlli, il centrocampista e il portiere poi si recheranno in sede per firmare i rispettivi contratti con l'Inter prima di raggiungere il gruppo nerazzurro agli ordini di Simone Inzaghi. Due rinforzi attesi e fortemente voluti dal tecnico e dalla dirigenza.

Con Samardzic e Audero L'Inter aggiunge in rosa due tasselli di livello per la mediana e per la porta. Il centrocampista serbo arriva dall'Udinese all'Inter in prestito oneroso (4 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 16 milioni più 2 di bonus. Nell'ambito dell'operazione percorso inverso invece per Giovanni Fabbian, valutato 4 milioni e su cui l'Inter mantiene comunque un'opzione di contro-riscatto già fissata a 12 milioni di euro.

Per quanto riguarda Audero, portiere che negli ultimi anni ha dimostrato di essere un giocatore molto affidabile, l'operazione è stata impostata con la Samp sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in base a determinate condizioni. Un rinforzo che all'Inter garantisce esperienza e qualità tra i pali alle spalle del nuovo arrivato Sommer.