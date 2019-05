L'Inter rinnova le fasce: nel mirino Atal, algerino del Nizza

28/05/2019

Si chiama Youcef Atal il nome nuovo per la fascia destra dell'Inter. Gioca nel Nizza (e la scaramanzia porterebbe a dire di andare cauti visto il precedente poco convincente di Dalbert ) e nella stagione appena conclusa si è guadagnato il posto da titolare, totalizzando 29 presenze e 6 reti. Algerino di nascita (Boghni, 17 maggio 1996), si è formato in Belgio nel Kortrijk e la scorsa estate è passato al Nizza per 3 milioni .

L'allenatore Patrick Vieira l'ha valorizzato al massimo delle sue possibilità, utilizzandolo sia nel ruolo naturale di terzino destro sia in posizione più avanzata, da esterno di centrocampo o addirittura in attacco. Proprio per queste caratteristiche è stato paragonato a Joao Cancelo, che l'Inter ha avuto per una stagione non riuscendo poi a riscattarlo. Atal ha già 7 presenze e 1 rete nella Nazionale algerina, durante la stagione è stato seguito a lungo anche dal Napoli che poi ha deciso di virare su Di Lorenzo per rafforzare la fascia destra. Al momento la valutazione è sui 15 milioni ma c'è la necessità di fare abbastanza alla svelta perché nelle prossime settimane il Nizza potrebbe cambiare proprietà e a quel punto l'operazione diventerebbe più complicata.