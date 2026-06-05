L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic, ufficiale il riacquisto dal Bruges: "Bentornato a casa"

L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. "FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge - si legge nel comunicato del club Campione d'Italia -. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031".
Premiato come miglior talento del campionato belga del 2025/2026, il figlio d'arte è cresciuto nelle giovanili nerazzurre prima di fare due esperienze all'estero. Esattamente con il Lucerna, in Svizzera, e poi appunto con il Bruges che un anno fa lo aveva acquistato versando 10 milioni di euro nelle casse del club meneghino. Nell'accordo l'Inter si era garantita una clausola di riacquisto da 23 milioni di euro, puntualmente esercitata per un centrocampista giovane (ha appena 20 anni) e dalle grandi prospettive.
Stankovic, che pubblicamente ha più volte ribadito la sua volontà di giocare nell'Inter, ha già lavorato nelle giovanili del club con Chivu, definito dallo stesso figlio di Dejan come "speciale". Da capire adesso se i Campioni d'Italia decideranno di puntare su di lui per il futuro o di cedere alle lusinghe dei club di Premier League che potrebbero garantire ai nerazzurri un bell'incasso. Dalla calorosa accoglienza riservatagli sui social "Bentornato a casa", l'intenzione dell'Inter sembra molto chiara.