L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic, ufficiale il riacquisto dal Bruges: "Bentornato a casa"

Premiato come miglior talento del campionato belga del 2025/2026, il figlio d'arte è cresciuto nelle giovanili nerazzurre prima di fare due esperienze all'estero. Esattamente con il Lucerna, in Svizzera, e poi appunto con il Bruges che un anno fa lo aveva acquistato versando 10 milioni di euro nelle casse del club meneghino. Nell'accordo l'Inter si era garantita una clausola di riacquisto da 23 milioni di euro, puntualmente esercitata per un centrocampista giovane (ha appena 20 anni) e dalle grandi prospettive.