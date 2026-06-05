Inter-Atalanta, niente casi Lookman-bis: apertura per Palestra, si tratta

La lezione dello scorso anno è servita se non altro per non ritrovarsi nella stessa situazione. Atalanta e Inter vogliono evitare un Lookman-bis e questa volta sono pronte a sedersi attorno a un tavolo e trattare seriamente per Marco Palestra. Per il bene del ragazzo, che vorrebbe trasferirsi a Milano, e per tenere buoni rapporti che è meglio coltivare, piuttosto che mandare in frantumi. E allora è il caso di fare un passo indietro e provare a capire. L'Atalanta valuta Palestra 60 milioni ed è semmai disposta a scendere a 55, l'Inter fin qui ne ha messi sul piatto una quarantina più qualche bonus da definire. Una distanza troppo ampia per pensare di arrivare a una fumata bianca. Di qui il tentativo dei nerazzurri di inserire nella trattativa Matteo Cocchi, esterno 19enne di grandi prospettive che ai bergamaschi piace e che potrebbe aiutare le parti a stringere la forbice tra domanda e offerta. Un segnale importante, tra l'altro, è arrivato in tal senso proprio ieri, quando il gioiellino interista ha deciso di affidarsi ad Alessandro Lucci, lo stesso agente di Palestra. Come dire: stessa squadra, un solo interlocutore al tavolo e il tentativo di trovare un accordo. Facile? No, ma se non altro questa volta non impossibile. Se insomma per Lookman non ci si è mai stati davvero vicini a una chiusura, per Palestra Atalanta e Inter tratteranno. Con quale risultato lo scopriremo.