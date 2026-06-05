l'affare

Inter-Atalanta, niente casi Lookman-bis: apertura per Palestra, si tratta

I due club vogliono evitare il muro contro muro dello scorso anno: Cocchi, passato sotto lo stesso agente dell'esterno dei bergamaschi, può essere la chiave

05 Giu 2026 - 10:40
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La lezione dello scorso anno è servita se non altro per non ritrovarsi nella stessa situazione. Atalanta e Inter vogliono evitare un Lookman-bis e questa volta sono pronte a sedersi attorno a un tavolo e trattare seriamente per Marco Palestra. Per il bene del ragazzo, che vorrebbe trasferirsi a Milano, e per tenere buoni rapporti che è meglio coltivare, piuttosto che mandare in frantumi. E allora è il caso di fare un passo indietro e provare a capire. L'Atalanta valuta Palestra 60 milioni ed è semmai disposta a scendere a 55, l'Inter fin qui ne ha messi sul piatto una quarantina più qualche bonus da definire. Una distanza troppo ampia per pensare di arrivare a una fumata bianca. Di qui il tentativo dei nerazzurri di inserire nella trattativa Matteo Cocchi, esterno 19enne di grandi prospettive che ai bergamaschi piace e che potrebbe aiutare le parti a stringere la forbice tra domanda e offerta. Un segnale importante, tra l'altro, è arrivato in tal senso proprio ieri, quando il gioiellino interista ha deciso di affidarsi ad Alessandro Lucci, lo stesso agente di Palestra. Come dire: stessa squadra, un solo interlocutore al tavolo e il tentativo di trovare un accordo. Facile? No, ma se non altro questa volta non impossibile. Se insomma per Lookman non ci si è mai stati davvero vicini a una chiusura, per Palestra Atalanta e Inter tratteranno. Con quale risultato lo scopriremo. 

Certamente già oggi potrebbe essere un giorno significativo, perché a Parma è il giorno dei calendari di Serie A e quell'occasione potrebbe essere buona per un primo approccio di persona. L'Inter, come se non fosse già chiaro, chiederà all'Atalanta di trattare con il giocatore - con cui c'è in realtà già un accordo di massima - e di essere pronta a cercare un accordo anche tra club. L'Atalanta chiarirà i termini di questa eventuale trattativa e da lì si partirà. Un punto di incontro? A sensazione potrebbe essere attorno ai 50 milioni, magari, appunto, meno il cartellino di Cocchi (il cui prezzo è tutto da capire). E a queste condizioni, comunque non banali, è evidente che domanda e offerta potrebbero finire per incontrarsi. Dovrebbero finire per incontrarsi perché la lezione dello scorso anno è servita a tutti e un Lookman-bis, per carità, è davvero meglio evitarlo.

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