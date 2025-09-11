L'Inter non si ferma sul mercato: contatti per Ordonez, resta di moda Manu Koné

Il mercato estivo si è appena concluso, ma le grandi manovre non si fermano mai. E in casa Inter gli obiettivi sono ben chiari: il nome di Manu Koné resta in prima in fila. E poi c'è Joel Ordonez, difensore ecuadoriano del Bruges che i belgi sono riusciti a trattenere nonostante la corte di Marsiglia e Al Hilal. I nerazzurri lo hanno puntato, fa sapere Matteo Moretto, più per giugno per gennaio: i contatti sono in corso e più avanti il ds Ausilio potrebbe decidere di affondare il colpo. Certo, c'è da fare i conti con il Bruges, da sempre bottega carissima. Basta chiedere al Milan, reduce da una trattativa estenuante per ingaggiare Jashari a suon di milioni.