City, Guardiola blinda Trafford: "A gennaio non partirà"

Pep Guardiola spegne le voci di mercato intorno a James Trafford. Il portiere classe 2002, prodotto dell'academy dei Citizens, è stato riportato a Ethiad in estate dal Burnley, squadra con cui aveva guadagnato la promozione dalla Championship alla Premier da protagonista, facendo valere la clausola di riacquisto da 31 milioni. Poi però, l'arrivo di Gigio Donnarumma ha relegato il giovane portiere inglese al ruolo di secondo. Una condizione che, secondo quanto è trapelato, starebbe stretta al ragazzo. Per questo nelle ultime settimane si era parlato tanto di una possibile cessione. Guardiola in persona ci ha tenuto a smentirle: "Trafford non partirà a gennaio. Starà con noi fino alla fine della stagione".